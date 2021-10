Uomini e Donne, è nato Edoardo: Angela Robusti ed Inzaghi sono diventati genitori

È diventata mamma per la prima volta un ex volto noto del Trono Classico di Uomini e Donne. Si tratta di Angela Robusti, ex corteggiatrice di Luca Onestini, attualmente compagna di Filippo “Pippo” Inzaghi. Dal loro amore è infatti nato il loro primo figlio, Edoardo.

È NATO EDOARDO – Felicemente insieme dal 2018, Angela e Pippo hanno sempre voluto vivere la loro storia d’amore lontano dai riflettori. Nonostante la riservatezza della coppia riguardo la loro vita privata, solo qualche mese fa i due hanno deciso di annunciare la gravidanza della Robusti.

Nella giornata di sabato 23 ottobre, intorno alle 16:00, Robusti e l’allenatore del Brescia sono diventati genitori. Ad annunciarlo in esclusiva è stato il Corriere della Sera, rivelando il nome e il sesso del primo frutto dell’amore di coppia. Angela ha infatti dato alla luce un maschietto, il piccolo Edoardo.

L’articolo uscito al Corriere della Sera ha inoltre risolto il giallo riguardo l’assenza dell’allenatore nella partita contro il Cremonese. Inzaghi, come scoperto successivamente, è stato sostituito dal suo vice, Maurizio D’Angelo, per non perdere la nascita del figlio.

Se l’allenatore del Brescia non merita alcuna presentazione, Angela non è un volto sconosciuto del mondo dello spettacolo. La Robusti è infatti nota per la sua partecipazione a Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatrice di Luca Onestini (l’ex tronista, però, alla fine scelte Soleil Stasi).