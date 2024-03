Uomini e Donne, ex Dama: “A Cristina e a Ida auguro di trovare l’amore”

A distanza di settimane dalla sua scelta di lasciare lo studio di Uomini e Donne al fianco di Alessandro Vicinanza, Roberta Di Padua si è raccontata in una recente intervista. Al magazine del programma l’ex Dama non solo ha parlato della sua nuova love-story, ma ha voluto lanciare un augurio a due volti noti di UeD.

“A Cristina e a Ida auguro di trovare l’amore” – Tornata nel parterre del Trono Over per cercare l’amore, Roberta alla fine l’ha trovato. L’oramai ex Dama, infatti, ha deciso di dare un’opportunità alla sua storia con Alessandro, decidendo di viverla lontana dalle telecamere.

Intervistata dalla rivista del noto dating-show di Maria De Filippi, la Di Padua ha voluto parlare di due sue ex rivali. La donna, infatti, ha augurato a Ida Platano e a Cristina Tenuta di trovare l’amore e di essere veramente felici:

“A Cristina e Ida auguro di trovare un grande amore, auguro a entrambe di essere felici e serene. Di vedere l’amore come qual qualcosa in più per noi che siamo mamme, siamo guerriere e ci bastiamo da sole. L’amore può farci stare meglio ma noi stiamo bene così, questo non devono mai dimenticar-lo. Le sicurezze dobbiamo trovarle in noi stesse e non attraverso gli uomini”.

Parlando del suo compagno, Roberta ha rivelato la loro prima notte dopo la scelta a Uomini e Donne. L’ex Dama ha raccontato dell’imbarazzo che entrambi hanno provato, ma di come Alessandro le sia stato sempre vicino:

“C’era imbarazzo. Non è stato facile ma ci siamo sciolti. Alessandro è stato carino, affettuoso, mi è stato sempre vicino e mi ha detto tante cose belle”.

Nonostante le recenti voci che vedevano i due ex volti del Trono Over in crisi, la loro storia d’amore sembra proseguire a gonfie vele.