Uomini e Donne, ex protagonista si candida nuovamente al trono: “Se mi dovesse arrivare la proposta di tornare…”

Dopo la rottura con Soraia Ceruti, Luca Salatino è pronto a cercare nuovamente l’amore a Uomini e Donne. L’ex volto del GF Vip, infatti, si è pubblicamente candidato a salire sul trono per la seconda volta.

“Se mi dovesse arrivare la proposta di tornare…” – Prima di prendere parte alla settima edizione del GF Vip, Luca si è fatto conoscere al pubblico di mediaset per la sua partecipazione a UeD. Nel dating-show di Maria De Filippi il ragazzo ha conosciuto Soraia, sua ex corteggiatrice e sua scelta, con cui ha avuto una breve relazione.

Una volta finita la sua storia d’amore con Ceruti, Salatino si è buttato a capofitto nel lavoro e ha recuperato la sua amicizia con Matteo Ranieri, anche lui ex tronista. Il ragazzo, come ammesso da lui stesso, è pronto nuovamente a mettersi alla prova e a trovare l’amore.

In una recente intervista a Nuovo Tv, l’ex gieffino ha rivelato di voler tornare a Uomini e Donne. Il ragazzo, infatti, si è candidato alla nuova edizione del programma: “Se mi dovesse arrivare la proposta di tornare a Uomini e Donne la prenderei sicuramente in considerazione perché ho vissuto un’esperienza bellissima che mi ha lasciato tanto. Sono rimasto in contatto con tutto lo staff del programma che per me è come una seconda famiglia. Grazie a Maria De Filippi ho trovato l’amore e anche il mio migliore amico, Matteo Ranieri”.

Ha poi così concluso: “Se ho voglia di ricominciare ad amare? La fine di un rapporto serve anche ad aiutarti a comprendere cosa devi migliorare. Le colpe non sono mai solo da una parte, in coppia si vince e si perde insieme”.