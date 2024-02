Uomini e Donne, finita la storia tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo: l’annuncio

Le storie d’amore e le relazioni in generale possono essere complesse, ma contribuiscono a migliorare la nostra vita. Nel corso degli anni, una relazione può attraversare diverse fasi e cambiamenti, fino a giungere alla conclusione della storia. Le ragioni di tale conclusione non sono sempre esterne alla coppia; talvolta, semplicemente, l’amore giunge al termine. E, sembra che anche l’amore tra Ursula Bennardo e Sossio Aruta abbia raggiunto la sua fine, dopo anni di relazione e la presenza di un figlio.

Finita la storia d’amore: l’annuncio

Una delle coppie più celebrate del popolare dating show ‘Uomini e Donne’ sembra aver concluso definitivamente la propria storia d’amore. Il loro legame ha avuto inizio all’interno del programma e, dopo la scelta, ha proseguito al di fuori di esso. Nel corso degli anni, hanno scaldato i cuori dei fan e dei sostenitori con la loro storia d’amore, ma come si sa, le cose belle talvolta giungono al termine.

Nonostante gli anni passati insieme e la presenza di una figlia, Bianca, sembra che la coppia non sia riuscita a mantenere unito il loro legame, annunciando la notizia attraverso i propri canali social.

Scrive Ursula sul suo profilo: “Avrei voluto dirvelo personalmente, ma parlarne mi turba così preferisco scrivere… È da tanto tempo che mi chiedete cosa ho, perché sono spenta e nell’ultimo periodo come mai non mi vedete più con Sossio. Dopo un lunghissimo periodo di crisi la nostra storia è giunta al termine e non ci sarà alcuna possibilità di riconciliazione (motivo per il quale posso ormai dirvelo). Ringrazio chi aveva già capito ed ha avuto delicatezza rispettando il mio momento delicato, soprattutto perché abbiamo una bambina e lei è e sarà sempre la mia priorità!”

Queste sono le parole di condivisione di una storia su Instagram da parte di Ursula stessa. Leggendo questo breve messaggio, si evince non solo la fine della storia, ma anche la chiara assenza di possibilità per un ritorno di fiamma. Sossio invece scrive: “Tu in ogni caso mettici il cuore, che poi al resto ci pensa la vita”.