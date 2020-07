Uomini e Donne: Giulia Montanarini è mamma! L’annuncio sui social

Giulia Montanarini, storica corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto un tenero annuncio sui social: è nata la sua prima bambina. Lo ha comunicato a tutti i suoi followers con ben due foto sul suo profilo di Instagram, non sono mancati i tanti commenti positivi e gli auguri alla neomamma.

GIULIA MONTANARINI: I POST PUBBLICATI – La donna ha pubblicato prima una foto in cui si vede lei sul letto di un ospedale con in braccio la piccola. “Sei la gioia più grande della mia vita”, ha scritto come didascalia sotto il primo post appena citato. Ha poi aggiunto un’altra foto nella quale appare una piccola manina: quella della piccola Alice

La manina della piccola viene sostenuta da quella grande e forte del suo papà. La giovane donna ha poi scritto che con l’arrivo di Alice la sua vita sembra avere molto più senso. Ha anche aggiunto che ormai tutti sono pazzi per la piccola.

GIULIA MONTANARINI: IL SUO PERCORSO A UOMINI E DONNE – Come precedentemente accennato, Giulia è stata protagonista di Uomini e Donne, nello specifico come tronista ed inoltre è stata anche soubrette del Bagaglino di Pier Francesco Pingitore. La donna all’epoca, alla fine del suo percorso a uomini e donne, scelse Alessio Lo Passo, con il quale la relazione non durò poco più di qualche mese.

Dopo ben due relazioni naufragate, la donna oggi, a 40 anni, ha trovato l’amore e ha avuto la sua prima figlia: Alice. Il compagno si chiama Gianmaria, un medico romano con il quale sembra aver trovato finalmente la felicità e soprattutto stabilità e tranquillità.

GIULIA MONTANARINI: IL GOSSIP DI TEMPTATION ISLAND E LA RELAZIONE CON LORENZO AMORUSO – Si vociferava che Giulia Montanarini avesse avuto una relazione con Lorenzo Amoruso e per questo, in questi giorni è stata al centro del gossip. L’uomo adesso sta partecipando a Temptation Island edizione 2020 insieme alla sua attuale compagna Manila Nazzaro.