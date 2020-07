Uomini e Donne: Giovanna Abate manda un messaggio a Sammy sui social?

Giovanna Abate e Sammy Hassan non stanno più insieme. Sembrerebbe essere questa la notizia definitiva, ma secondo alcuni non è proprio così. La pagina Gossip e Tv ha fatto notare un dettaglio di alcune storie pubblicate da Giovanna stessa, ci sarà stato un messaggio per Sammy? Scopriamo meglio di cosa stiamo parlando.

GIOVANNA ABATE E SAMMY: STORIA CHIUSA DEFINITIVAMENTE? – Tra Sammy e Giovanna non è durata molto! Anzi essendo usciti dal programma praticamente da qualche settimana sembra non essere addirittura mai cominciata. Ma come mai? Ci saranno stati problemi caratteriali? Per ora non possiamo dire di più poichè nessuno dei due ha dato notizie al riguardo.

GIOVANNA ABATE: MESSAGGIO PER SAMMY SUI SOCIAL? – Giovanna ha poi risposto ad alcune domande dei fan su Instagram e ha fatto delle dichiarazioni rispondendo ad un fan che le ha chiesto se fosse meglio la testa o il cuore. Le ha così risposto: “Chi dà troppo retta al cuore rischia di perdere la testa ma chi ascolta sempre la testa rischia di perdere il battito!”.

Secondo Gossip e Tv quella parole ”battito” potrebbe riferirsi proprio a Sammy, ma sarò davvero così? Forse i due hanno voglia di riprovarci, eppure quando erano a Uomini e Donne Sammy e Giovanna sembravano piacersi davvero. Chissà se decideranno di ricominciare! Staremo a vedere.

UOMINI E DONNE: GIOVANNA ABATE RISPONDE AD ALCUNE DOMANDE DEI FAN – Giovanna rispondendo ad alcuni fan su Instagram ha svelato delle curiosità sul suo conto. Sapevate che ha avuto i capelli metà mori e metà biondi e poi viceversa? Ha poi rivelato di aver portato anche il caschetto e di non essere mai ricorsa alla chirurgia plastica ma che è d’accordo con coloro che lo fanno per sentirsi meglio con il proprio corpo.