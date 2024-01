Uomini e Donne, la rivelazione di Manuela Carriero: “Non era economicamente conveniente rimanere”

Nota in particolar modo per la sua partecipazione a Temptation Island, Manuela Carriero aveva preso parte a Uomini e Donne per trovare l’amore. A distanza di un anno dalla fine della sua avventura nel dating-show di Maria De Filippi, la donna ha rivelato i motivi dietro la scelta di abbandonare il trono.

“Non era economicamente conveniente rimanere” – Dopo la fine della sua storia d’amore con Luciano Punzo, l’ex tentatore con il quale aveva lasciato il docu-reality, Manuela ha deciso di dare un’altra opportunità all’amore a Uomini e Donne. La Carriero, però, ha lasciato il trono dopo poche settimane dal suo arrivo.

A distanza di un anno dalla fine della sua avventura nel programma, l’ex tronista ha rivelato a Fanpage.it i motivi che l’hanno spinta a prendere questa inaspettata decisione:

“Decisi fin da subito di tenere solo due corteggiatori. Non volevo perdere tempo e tenere gente che non mi interessasse. Ma dopo un paio di uscite mi ero già resa conto non ci fosse abbastanza interesse nei miei confronti. Inoltre, mi sentivo oppressa dalle restrizioni che vengono applicate ai tronisti. Non potevo uscire o andare in un locale con le amiche. Sono stata due mesi chiusa in casa e per me era pesante sotto il profilo psicologico. Per questo la mia intenzione era quella di fare una scelta breve e conoscere la persona più affine a me al di fuori”.

Manuela, inoltre, ci ha tenuto a precisare che non è stata lei ad iscriversi alla trasmissione, ma è stata quest’ultima a contattarla. Salita sul trono, però, la donna si è resa conto che rimanere non le sarebbe stato affatto conveniente a livello economico:

“Non sono stata io a iscrivermi. Sono stati loro a chiamarmi e io, che non avevo mai visto il programma, ho voluto provare senza sapere molto altro. L’ho vissuta male: sia per questo che per i commenti che leggevo sui social. In più, non potevo andare al lavoro. Sono store manager in un negozio nel centro di Roma e lavoro sui social. Non potrei mai fare solo l’influencer perché se non esco di casa vado in depressione. Lavorando per un negozio molto frequentato ed essendo a stretto contatto con il pubblico, mi fu chiesto di interrompere per qualche mese. Così mi misi in aspettativa. Per questo volevo velocizzare il mio percorso. Senza entrare nel dettaglio, diciamo che tra lavoro e sponsorizzazioni guadagno più che con il rimborso spese che c’è sul trono. Non mi sarebbe convenuto restare tanti mesi ma ero spinta dal desiderio di trovare l’amore. Non era economicamente conveniente per me restare.

Ne avevamo parlato dietro le quinte e la decisione di lasciare era già stata presa. Mi avevano mostrato tantissimi ragazzi e ne avevo scelti due che però, per motivi lavorativi, non sarebbero potuti venire prima di qualche settimana. Nell'attesa mi sono un po' spazientita e ho deciso di lasciare. Il punto era che, non rimanendo Carlo e Michele, avrei dovuto ricominciare tutto daccapo e perdere tanti mesi. Non mi andava per la serie di motivi di cui ti parlavo".

A chi l’ha accusata di aver elemosinato le attenzioni dei suoi due corteggiatori, l’ex protagonista di Temptation Island ha così replicato:

“Certo, era quello che volevo fare. Non credo di essere stata insistente, a Michele ho chiesto solo una volta di restare e l’ho fatto perché, quando mi aveva detto di volere chiudere, avevo percepito che non fosse quello che desiderava davvero. Non ho più sentito Michele. Mai. Nemmeno una volta. Nella vita do una possibilità, magari anche la seconda, poi basta. Io ho fatto tutto quello che dovevo fare. Sono single dal momento in cui è finita la relazione con il mio ex Luciano Punzo”.