Uomini e Donne, Nicole Mazzocato annuncia la seconda gravidanza: “Giorno speciale per noi”

Seconda cicogna in arrivo per Nicole Mazzocato e il suo compagno, Armando Anastasio. Dopo essere diventati genitori un anno fa del piccolo Paolo, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è di nuovo incinta. Ecco cosa ha dichiarato l’influencer sui social.

L’annuncio sui social

“Ecco perché è così speciale questo giorno per me, per noi. Non vi dico nemmeno cosa provo perché non è descrivibile.. È in arrivo e siamo pieni di amore e gioia” ha scritto su Instagram Nicole allegando un dolcissimo video in cui compare tutta la famiglia con l’ecografia del bebè in arrivo.

Nel reel, infatti, vediamo il piccolo Paolo indossare una maglietta con la scritta “Big Bro 2024 loading” con in mano l’ecografia del fratellino o sorellina.

Gioia e polemiche

La notizia è stata accolta con molta gioia da parte di famiglia, amici e colleghi, i quali si sono subito prodigati per fare le congratulazioni. Tuttavia, in molti hanno notato un dettaglio che ha acceso una piccola polemica.

Nicole ha annunciato la sua seconda gravidanza nello stesso periodo del suo ex fidanzato, Fabio Colloricchio, il quale attende il suo secondo bebè assieme alla compagna Violeta. Sono in molti ad aver notato questa sorprendente coincidenza, soprattutto perché ormai è la seconda volta che accade.