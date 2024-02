Uomini e Donne, Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio di nuovo genitori: la coincidenza

Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio si sono separati oltre quattro anni fa, ma le circostanze hanno voluto che entrambi, ex protagonisti di Uomini e Donne, condividessero un grande evento. Nella giornata di ieri, giovedì 1° febbraio 2024, entrambi sono diventati genitori per la seconda volta.

Nicole ha dato alla luce il piccolo Davide, secondogenito nato dalla sua relazione con Armando Anastasio, mentre Fabio è diventato padre di Gia, la seconda figlia avuta con la compagna Violeta Mangriñan. Per la ex coppia, si tratta di una seconda coincidenza significativa.

La strana coincidenza

Sebbene non siano più insieme, il destino di Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio rimarrà per sempre in qualche modo intrecciato. Nella giornata di ieri, giovedì 1° febbraio 2024, entrambi sono diventati genitori per la seconda volta.

“Siamo tanto felici. Benvenuto Davidino del nostro cuore, sei bellissimo e ti amiamo già tanto” ha scritto Nicole tramite un post su Instagram, annunciando la nascita del secondo figlio Davide. “Gia Colloricchio Mangrinan. 1/02/2024” ha invece scritto Fabio Colloricchio come didascalia alle prime foto della sua secondogenita Gia.

Per l’ex coppia, è la seconda “coincidenza familiare”: nell’agosto del 2022, Nicole Mazzocato annunciò di essere incinta il giorno della nascita della prima figlia di Fabio Colloricchio. Ora, i due saranno uniti anche dalla data di nascita del secondogenito.