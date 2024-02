Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza stanno ancora insieme? L’indizio sui social

Dopo le anticipazioni emerse nelle ultime settimane, ieri è andata in onda la tanto attesa scelta a Uomini e Donne. Nella puntata di ieri, infatti, i fan hanno potuto assistere alla scelta di Roberta Di Padua di lasciare lo studio insieme ad Alessandro Vicinanza.

Davanti alla scelta da parte dei due protagonisti del Trono Over, in molti si sono chiesti se i due stessero ancora insieme. A spazzare via ogni dubbio è stata proprio l’ex Dama attraverso una IG Story.

STANNO ANCORA INSIEME? L’INDIZIO SUI SOCIAL – Come già anticipato, ieri è andato in onda il consueto appuntamento pomeridiano di Uomini e Donne. Nel corso della puntata, come già trapelato da giorni, Roberta e Alessandro hanno deciso di intraprendere una frequentazione lontano dai riflettori.

Una scelta, quella presa dai noti volti del Trono Over, che già sembrava essere nell’aria. Fin dal suo ritorno nel dating-show di Maria De Filippi, Vicinanza ha voluto riprendere la sua conoscenza con la Di Padua. Nonostante il suo interesse per Cristina Tenuta, con cui ha riscontrato un’incompatibilità caratteriale, Alessandro ha deciso di prendere una decisione definitiva.

Il Cavaliere, quindi, ha deciso di dare un’opportunità alla sua storia con Roberta e di viversela lontano dalle telecamere. A distanza di giorni dalla registrazione della puntata andata in onda ieri pomeriggio, l’ex Dama ha deciso di uscire allo scoperto e di rendere ufficiale la sua frequentazione con Alessandro.

Nelle scorse ore, la donna ha voluto condividere una foto nelle IG Stories in cui si mostra insieme all’oramai ex Cavaliere. Nello scatto i due sono apparsi felici e sorridenti, accompagnati dalla scritta “together”, insieme.