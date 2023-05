Uomini e Donne, Soraia Allam Ceruti ha un nuovo amore? Le segnalazioni

La storia d’amore tra Soraia Allam Ceruti e Luca Salatino è finita definitivamente ormai già da qualche settimana. I due si sono conosciuti sotto i riflettori di Uomini e Donne ma abbiamo potuto constatare quanto Luca tenesse alla ragazza durante la sua permanenza nella casa del GFVip. Tuttavia, questo non è bastato e solo dopo qualche mese dalla fine del programma, i due si sono lasciati.

Storia finita: la reazione dei due

La notizia è arrivata dal profilo di Luca: “Io e Soraia non stiamo più insieme, vi prego di rispettare questo momento”. A seguito di quelle dichiarazioni, Salatino non è più tornato sull’argomento, ha continuato con la sua vita, il suo lavoro e si è circondato da persone care.

Soraia, invece, ha dato una versione diversa, un po’ più dettagliata: “Tra me e Luca è finita non per tradimenti ma per mancanze da parte sua, quando è uscito dalla casa ho ritrovato un’altra persona e i suoi atteggiamenti mi hanno ferita”. Tuttavia, in molti non credono a questa versione e, stando ad alcune segnalazioni, la giovane sarebbe addirittura impegnata con un’altra persona.

Soraia ha un nuovo amore? Le segnalazioni

Le segnalazioni sono arrivate principalmente a Deianira Marzano e Amedeo Venza, esperti di gossip, i quali hanno trattato l’argomento. Ai due sono arrivati messaggi che accuserebbero Soraia di aver solo usato Luca e pare che attualmente la ragazza sarebbe fidanzata con un imprenditore napoletano. L’ex corteggiatrice, infatti, ha pubblicato degli scatti a Napoli ma è stata inondata di commenti negativi e accuse varie su questa nuova e presunta relazione.

La giovane ha tentato di cancellare un po’ di commenti a riguardo ma gli utenti web sono stati più veloci nel fare gli screenshot, per poi girarli a Deianira e Amedeo. “Mi segnalano un commento sotto un post di Soraia. Se così fosse, già qualche mese fa io e Deianira ne avevamo già parlato” scrive Amedeo Venza. A questo punto, non ci resta che attendere ulteriori dichiarazioni da parte della diretta interessata.