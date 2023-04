VALORI: l’intervista in occasione dell’uscita del singolo “Impercettibile”

Impercettibile è il primo singolo di VALORI estratto dal suo concept EP in uscita incentrato sul tema del ciclo di trasformazione, è intitolato ‘Crisalide’. Impercettibile canta la prima fase della trasformazione: la perdita. Un delicato e vulnerabile piano e voce si evolve su note pop alternative cariche di synth, il tutto attraversato da un testo toccante e intimo.

Abbiamo intervistato Valori per conoscerla meglio e scoprire qualcosa di più sul suo nuovo singolo.

Ciao! Come stai? Come ti senti ora che è uscito il tuo primo singolo ‘Impercettibile’?

Bene! Mi sento molto bene, è stato emozionante per me perché sono particolarmente legata a questo brano e poterlo condividere come primo singolo è stato senza dubbio una

bellissima esperienza.

Di cosa parla il brano?

Il brano parla di quando, per un motivo o per un altro, ci si spezza il cuore e non lo vogliamo ammettere. Rappresenta la Perdita, la prima fase della trasformazione, che prima o poi sperimentiamo tutti nella vita. È anche ciò che spesso ci spinge a fare il primo passo verso il cambiamento, la metamorfosi.

Com’è nato? l’hai scritto da sola?

Il brano è nato in una fredda sera di Gennaio dell’anno scorso. Ero da sola a casa e sentivo

tanta urgenza di descrivere come mi sentivo dopo aver collettivamente vissuto la pandemia, ma anche tanti cambiamenti nella mia vita personale. Una volta seduta al piano, nel giro di meno di un’ora era scritto, e lo scheletro del brano (quindi piano, melodia e testo) è essenzialmente lo stesso. Poi successivamente ci abbiamo lavorato con i miei produttori (Portamento), optando per un arrangiamento essenziale che rendesse al meglio l’intimità del brano.

Quali sono le tue influenze musicali?

Le mie influenze sono sicuramente l’alternative pop di artiste sia internazionali come le

leggendarie FKA Twigs, Caroline Polachek e Rosalia, ma anche nostrane come Ginevra o

Bluem. Poi sono molto influenzata dall’indie pop italiano che mi ha formata, per citarne uno: Mainstream di Calcutta è un album del cuore per me.

La canzone anticipa il tuo EP che uscirà prossimamente, come mai hai scelto questo come

primo pezzo?

Impercettibile è semplicemente la prima traccia dell’EP. Siccome è un concept EP mi

sembrava opportuno iniziare dal principio. Ogni brano racconta una fase della

trasformazione e potrà essere fruito autonomamente, ma ascoltati insieme, uno dopo l’altro, sveleranno una narrazione che racconta una vera e sincera metamorfosi. In Natura nessuno è esente, attraversiamo tutti questi cicli di morte/rinascita, dobbiamo lasciare parti di noi per trasformarci.