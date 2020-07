Vendita ruote per carrelli industriali

Quando si tratta di trasportare la merce, la cosa più importante per il produttore, il venditore e il consumatore, è che questa stia al sicuro, ovvero che non subisca danni di alcuni tipo, e che venga trasportata nella facilità più assoluta.

Per far sì che tutto ciò accada è importante non solo avere un carrello industriale resistente ed efficiente, ma anche delle buone ruote per carrelli industriali, che supportino il peso, si muovano facilmente e si adattino perfettamente al contesto in cui devono andare ad operare.

Per questo è fondamentale scegliere questo particolare tipo di ruote con attenzione e cura per le specifiche tecniche, prima ancora che estetiche ed economiche.

Infatti, è molto importante tenere in considerazione innanzitutto il materiale della ruota, in base al tipo di superficie sulla quale questa poi dovrà muoversi: generalmente possono essere in nylon, in plastica o in gomma.

Va da sé che, se il nylon e la plastica tendono a lasciare più tracce per via della loro consistenza, esse durano molto di più, mentre le ruote in gomma sono totalmente anti-traccia ma hanno una vita più breve. Inoltre, sempre legato al tipo di uso e di superficie, l’usura, la silenziosità e la resistenza alle temperature più alte o più basse, a seconda del tipo di ambiente in cui verranno utilizzate. Infine, e sicuramente non meno importante, la dimensione della ruota, che va scelta in base alla portata in kg del peso che deve sorreggere.

Per quanto riguarda le ruote libere, sono soltanto queste le specifiche tecniche da tenere in considerazione, perché questa tipologia, come indica il nome stesso, può essere adattata facilmente a qualunque tipo di mezzo.

Diverso è, invece, il discorso per le ruote con supporto: in questo caso va valutata con grande attenzione prima di ogni cosa il tipo di attacco perché, essendocene diversi, la ruota che acquistate potrebbe non adattarsi in maniera perfetta al vostro carrello industriale. Per questo è importante, quando si vanno a sostituire le ruote, prendere esattamente tutte le misure, prima di scegliere il tipo di finitura e poi procedere celermente all’acquisto.

Una volta tenute in considerazione questi piccoli dettagli, fare questo tipo di acquisti per i tuoi mezzi industriali non è mai stato così facile come con Castors Wheels, leader in Italia per la vendita di qualsiasi tipologia di ruota per carrelli.

Questa azienda è partita come piccola impresa in seguito all’esperienza di CDRITALY, società produttrice di ruote industriali e da arredamento, e si è affermata adesso come punto di riferimento del mercato delle ruote non solo italiano, ma anche internazionale.

Castors Wheels propone infatti i suoi prodotti anche nel mondo del web, ovvero in modalità e-commerce, cosicché aziende da qualunque parte del mondo possano usufruire dell’altissima qualità e versatilità delle sue ruote, ma anche dell’alto livello di specializzazione dei suoi membri, che offrono supporto tecnico e seguono il cliente passo dopo passo nell’acquisto delle ruote per carrelli industriali, oltre che per arredamento.

Il sito dell’azienda, inoltre, si pone come leader nella vendita di ruote per carrelli industriali offrendo una fantastica funzione innovativa, che nessun altro produttore vanta e che denota anche una grande attenzione per il cliente anche in termini di esperienza di navigazione e di acquisto: il cosiddetto configuratore, che permette all’utente di trovare in pochi e semplici click il tipo esatto di ruota di cui ha bisogno.

Se l’attenzione per il cliente e l’altissima qualità sono già così determinanti, i prezzi delle ruote per carrelli di Castors Wheels sono veramente competitivi e contribuiscono all’enorme convenienza e garanzia di qualità che si può riscontrare acquistando i prodotti di questa azienda.