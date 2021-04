Vera Farmiga nella serie di AppleTV+ sull’uragano Katrina

Vera Farmiga, conosciuta principalmente per ruoli sul grande schermo, tornerà in televisione grazie ad AppleTV+.

L’attrice è stata dal 2013 al 2017 tra i protagonisti della serie Bates Motel, ispirata dal film Psycho. Recentemente Farmiga ha avuto un ruolo minore nella serie di successo When They See Us di Netflix.

Ora l’attrice avrà un ruolo da protagonista in una serie, intitolata Five Days at Memorial, che ruoterà attorno alle tragiche conseguenze dell’uragano Katrina che si è abbattuto nel 2005 su New Orleans.

Sinossi di Five Days at Memorial:

“La serie racconta i primi cinque giorni in un ospedale a New Orleans dopo l’arrivo dell’uragano Katrina. Quando l’alluvione si è abbattuto sulla città e la corrente è andata via, il caldo ha iniziato a diventare insostenibile, gli operatori sanitari esausti sono stati costretti a prendere decisioni drastiche che hanno continuato a perseguitarli anche molti anni dopo.”

Vera Farmiga interpreterà la dottoressa Anna Pou.

Five Days at Memorial è basato sul romanzo di Sheri Fink. Al momento John Ridley e Carlton Cuse stanno adattando il romanzo per la televisione. I due saranno anche i registi e produttori esecutivi del progetto.

Infine non si tratta dell’unico ruolo televisivo per Vera Farmiga. Infatti l’attrice è impegnata al momento con le riprese della serie Hawkeye dell’universo Marvel. Nella serie recita accanto a Jeremy Renner e Hailee Steinfeld.