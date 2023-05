Vittoria Deganello, il suo rapporto con Alessandro Murgia: “Avvocati di mezzo”

Nei giorni scorsi è venuta alla luce la piccola Ginevra, la prima figlia di Vittoria Deganello, nata dalla breve storia d’amore con Alessandro Murgia. Dopo la turbolenta rottura, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è ritrovata ad affrontare da sola tutta la gravidanza. A distanza di pochi giorni dalla nascita della bambina, la neo mamma ha deciso di parlare del suo attuale rapporto con il calciatore.

“Avvocati di mezzo” – Come anche testimoniato da Nicole Murgia, il fratello Alessandro si è recato in ospedale il giorno del parto. L’ex gieffina ha aggiunto che, nonostante i rapporti con la Deganello, è intenzionato ad essere presente nella vita di Ginevra. Inoltre, come è possibile notare andando sui social, l’uomo ha cambiato la biografia del suo account su Instagram, aggiungendo il nome della piccola accanto a quello dei figli avuti con la moglie.

Nella giornata di ieri a parlare è stata la Deganello. L’ex volto di UeD ha aperto un box domande sulle sue IG Stories, rispondendo alle curiosità sui suoi attuali rapporti con Alessandro:

“Come già vi dissi vorrei che non ascoltaste voci esterne che descrivono il tutto con grande superficialità. Ci sono degli avvocati di mezzo, appena avrò chiaro io in primis e sarà chiara tutta questa situazione sarà la prima a farvelo direttamente sapere”.

Con queste parole, Vittoria ha voluto far capire agli utenti di Instagram di non credere a quanto raccontato da alcune persone, ossia da Nicole Murgia. La vicenda con Alessandro, nonostante la nascita di Ginevra, non sembra sia stata risolta, anzi.