Volpato può sbloccare il trasferimento di Frattesi alla Roma

Frattesi alla Roma è un’operazione, per ora, bloccata. I giallorossi però potrebbero usufruire di Volpato per sbloccarla

Davide Frattesi e la Roma sembrano avvicinarsi progressivamente, anche se negli ultimi giorni la situazione sembra essere arrivata ad uno stallo. Continuano gli incontri, a dimostrazione che l’operazione sia fattibilissima.

L’AD del Sassuolo Carnevali, attraverso le proprie dichiarazioni, continua a dimostrare che il calciatore possa muoversi e anche attraverso contropartite tecniche. Il Sassuolo, stando alle dichiarazioni di Carnevali, sembrerebbe gradire Bove ma non solo. La trattativa, infatti, potrebbe sbloccarsi grazie all’inserimento di Volpato. Qualche settimana fa si parlava anche di Felix Afena-Gyan, ma il giocatore potrebbe finire altrove.

Qualcosa si muove

I neroverdi vogliono almeno 35 milioni complessivi, lo afferma lo stesso Carnevali, e difficilmente scenderanno sotto quella valutazione. Però, la trattativa sembra potersi chiudere in favore della Roma grazie a qualche scambio. Il 30 % sulla rivendita, detenuta dalla Roma su Frattesi, sembra abbassare ancora di più le richieste neroverdi che a quel punto si ritroverebbero a poter accettare circa 20/22 milioni più il cartellino di Volpato.

I giallorossi non sembrano però intenzionati a voler perdere a titolo definitivo l’italo-australiano, su cui potrebbero inserire anche un controriscatto o una clausola per poter agevolarsi in eventuali trattative future. Intanto, per Frattesi non sembrano muoversi le altre. La Juventus non sembra intenzionata a far qualcosa e l’Inter dopo Asllani si sarebbe defilata. Dalla Premier League ci sono alcune lusinghe, ma solo timidi sondaggi. Campo spianato, dunque, per i giallorossi con il calciatore che viaggia verso l’arrivo a Trigoria.