Wrongonyou: ATLANTE TOUR a Milano

Wrongonyou, nome d’arte di Marco Zitelli, è tornato finalmente a Milano per un concerto tutto suo al Santeria Toscana. Nel Dicembre 2019 ha avuto la possibilità di suonare a Milano e aprire il concerto al Forum di Assago della data milanese di Mika. Questa volta però finalmente ha potuto portare in scena il suo repertorio davanti ad un pubblico lì solo per lui.

Era una serata importante, un concerto nella città a cui l’artista ha dedicato un album intero. Il concerto vede protagonista sul palco un giovane autore e cantante che sa creare un’atmosfera familiare e genuina, coinvolgendo il pubblico con un atteggiamento autoironico e scherzoso. In scaletta si alternano brani in italiano tratti dall’ultimo progetto Milano parla piano, che esegue interamente, e alcune sue canzoni meno recenti in lingua inglese da Rebirth.

La data milanese di Wrongonyou aperta da Spinelli, prosegue poi con l’arrivo sul palco di due ospiti: Zibba con cui canta tra l’altro Milano parla piano, e poi continua con l’esecuzione di un paio di brani con il duo Legno.

Ecco le prossime date del Tour in cui è possibile ascoltare live Wrongonyou: