Zanoli in prestito e D’Ambrosio al Napoli?

Il Napoli è una delle poche squadre sul mercato italiano che non si è lanciato ancora in nuovi acquisti. Il Milan ha ufficializzato Loftus-Cheek ed è in pole per diversi attaccanti. L’inter ha comprato il talentuoso Davide Frattesi che era cercato da molte squadre. La Roma invece è riuscita ad accaparrarsi N’dicka ed Aouar. Il Napoli invece osserva e cerca i calciatori giusti per il nuovo tecnico Rudi Garcia.

A Napoli è rientrato dal prestito Alessandro Zanoli, giovane terzino destro che ha trascorso sei mesi alla Sampdoria. Lui dovrebbe essere il vice Di Lorenzo ma ciò non è sicuro. Secondo le ultime notizie di mercato la società partenopea si sarebbe fiondata sullo svincolato Danilo D’ambrosio. Il difensore ex Inter non ha rinnovato con i nerazzurri ed è in cerca di una nuova avventura.

Di questa situazione ne ha parlato Luca Cerchione su Twitter. Ecco le parole del giornalista: “Danilo D’Ambrosio, svincolatosi dall’Inter, è in pole position per ricoprire il ruolo di vice Di Lorenzo nel Napoli 2023/2024. Sul taccuino dei partenopei ci sono tre nomi, vista l’idea di mandare Zanoli in prestito per un altro anno. Con il Bari che è interessato al prestito di Zanoli.”

Anche Carlo Alvino si è soffermato sul mercato difensivo del Napoli rafforzando quest’idea dell’ex Inter al Napoli: “Non c’è solo il sostituto di Kim nei piani del Napoli in questi giorni. Con Bereszynski tornato alla Samp per fine prestito e Zanoli pronto a ripetere un’esperienza come l’anno scorso, il club di Adl accelera per un vice Di Lorenzo (il capitano a giorni si legherà al Napoli con un lungo contratto).”

La società partenopea vuole dare a Zanoli la possibilità di crescere e di avere minutaggio mandandolo in prestito. In questo modo gli azzurri sono pronti ad arpionare un terzino d’esperienza come D’Ambrosio per dare un pò di riposo al capitano Giovanni Di Lorenzo quando sarà necessario.