Alfonso Signorini, duro con Fedez e Chiara Ferragni: “Un minimo di coerenza”

Davanti ai recenti rumor sulla presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez, a voler dire la sua è stato Alfonso Signorini. Attraverso il suo settimanale Chi, il giornalista ha voluto fare una dura “ramanzina” alla chiacchierata coppia social.

“Un minimo di coerenza” – Alla notizia della crisi tra l’imprenditrice digitale e il noto rapper, il popolo del gossip si è diviso. Se da una parte c’è chi si dice dispiaciuto di quanto sta accadendo tra i Ferragnez, c’è chi crede che si tratti di una strategia per distogliere l’attenzione dal recente scandalo che ha colpito la Ferragni.

A dire la sua è stato anche Signorini, rispondendo ad una lettera di un lettore pubblicata nell’ultimo numero del settimanale da lui diretto. Nel dettaglio, il lettore ha spiegato di non credere a questa crisi matrimoniale, ma di essere convinto che il tutto sia una mossa di comunicazione per distogliere l’attenzione dal pandoro-gate.

Dal canto suo, Signorini ha spiegato che sicuramente un gossip come una crisi di coppia non potrebbe mai oscurare quanto accaduto negli ultimi mesi. Inoltre, il conduttore ha voluto porre l’attenzione su un altro punto: la richiesta, da parte di Chiara e Fedez, di avere un po’ di privacy.

“Caro Stefano, non credo che lo scandalo cosiddetto del “pandoro gate” si possa occultare con una falsa crisi di coppia. Come non credo che gli atti processuali non facciano rumore, al di là di rumors o gossip. Bisognerebbe solo ricordare a chi ora fa appello a figli e privacy, che fino a questo momento non ha esitato a esibire in pubblico ogni scampolo della propria vita, privata e non. Un minimo di coerenza, please”, ha così dichiarato Alfonso Signorini.