Amici, c’è del tenero tra Giulia Stabile e Wax? L’inaspettata segnalazione

Sta nascendo una nuova love-story tra due ex protagonisti di Amici? Si tratta di Giulia Stabile e Wax, rispettivamente ex allievi della 20esima e della 22esima edizione del talent. A far scoppiare il gossip è stata la recente segnalazione che è giunta a Deianira Marzano con tanto di scatti.

C’È DEL TENERO TRA I DUE? – Dopo la fine della sua storia d’amore con Sangiovanni, Giulia potrebbe aver deciso di voltare pagina. A far pensare ciò è stata una segnalazione che, nelle scorse ore, l’esperta di gossip ha condiviso nelle sue IG Stories e che ha fatto subito scoppiare il gossip.

Stando a quanto riportato dalla follower della Marzano, la ballerina e il cantante sarebbero stati avvistati recentemente all’Old Fashion di Milano, intenti a ballare in maniera molto complice. Nel dettaglio, la fan di Deianira ha così raccontato:

“Ciao Deianira, ieri sera ero all’Old Fashion a Milano e c’erano Giulia Stabile, la ballerina, e Wax di Amici che ballavano insieme e sembravano molto affini. Sono due giorni che ci vanno insieme”.

Inoltre, l’influencer ha condiviso diversi scatti che ritraggono i due ex allievi del talent di Maria De Filippi insieme. Al momento, la Marzano ha ammesso di non sapere nulla su loro due, ma di vederli molto bene insieme. Dunque, non è ancora chiaro se tra Giulia e Wax ci sia solo una semplice amicizia o, in realtà, stia nascendo una nuova coppia. Non resta altro, quindi, che attendere ulteriori aggiornamenti.