Amici, duro sfogo di Angelina Mango: “Possibile avere così paura?”

Il periodo che stiamo vivendo in fatto di sicurezza nelle città non è per niente facile. Ogni giorni arrivano notizie di femminicidi, denunce per molestie e violenze nei confronti delle donne. E questo, purtroppo, è un dato sconfortante e innegabile. Angelina Mango, finalista dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, ha parlato proprio di questo disagio sui social facendosi portavoce di un pensiero comune.

Le parole di Angelina

La figlia del noto cantante Mango e Laura Valente ha commentato duramente questo senso di sfiducia e inadeguatezza che le donne sono costrette a subire ogni giorno: “Sto andando in farmacia a piedi alle 22:30, volevo mettere i leggings, ma ho messo un tutone largo. È possibile che debba avere così paura è che chiami gente a caso per non stare sola nel tragitto?“.

Il ragionamento della cantante sfortunatamente non fa una piega. In tanti, infatti, hanno risposto al suo sfogo, anche qualche volto noto come Paola Turci, la quale ha commentato con amarezza: “Di generazione in generazione”.

Non solo, ragazze fan di Angelina hanno voluto condividere le loro esperienze: “Non sai quanto ti capisco. Ogni volta che devo uscire ho l’ansia, cosa che prima non avevo assolutamente”. E ancora: “Non dovrebbe essere possibile, ma purtroppo viviamo tutte la stessa vita”.

Inutile sottolineare che i messaggi arrivati alla cantante sono tantissimi, a testimonianza del fatto che purtroppo la situazione non è affatto cambiata ma peggiorata negli ultimi tempi.