Ancelotti lo consigliò ad ADL

Dopo diversi anni, il Napoli rincontrerà Carlo Ancelotti. Difatti la prossima gara di UEFA Champions League vedrà gli azzurri, guidati ora da mister Rudi Garcia, affrontare il Real Madrid. Il mister di Reggiolo ora guida la corazzata dei Blancos che è la favorita del gruppo C. Negli anni Ancelotti ha sempre avuto grande occhi per i giovani talenti, probabilmente ora allena uno dei migliori al mondo, ovvero Jude Bellingham.

Anche in azzurro ne ha consigliati alcuni alla società di De Laurentiis, nonostante l’avventura sulla panchina sia finita nel peggiore dei modi, con l’esonero dell’inverno del 2019, che lo portò poi a firmare un ricco contratto con gli inglesi dell’Everton. L’allenatore, insieme al suo staff, voleva costruire una squadra imponente di giovani di belle speranze e giocatori d’esperienza.

In particolare negli anni a Napoli convinse Aurelio De Laurentiis ad acquistare Eljif Elmas. Ancelotti usò queste parole con il patron del Napoli: “Prendiamolo, questo ragazzo è fortissimo“. Fortunatamente ADL lo ascoltò e il macedone arrivò ai piedi del Vesuvio. Quel talento semisconosciuto di Eljif Elmas, a distanza di anni, si è sgrezzato anche grazie al lavoro degli allenatori che sono passati a Napoli.

Con Spalletti sicuramente ha trovato grande spazio. Per il mister toscano era la prima riserva ed ha sempre avuto grandi parole di apprezzamento per lui. Anche con la nazionale della Macedonia sta facendo bene diventando un vero e proprio perno del centrocampo.

Nel Napoli di Garcia in questo avvio di stagione però non sta facendo molto bene. Il mister francese probabilmente non apprezza la sua duttilità, in quanto non riesce a dargli una forma. Eljif Elmas però resta un calciatore davvero importante e la sua qualità è assolutamente da tenere d’occhio.