Annalisa, matrimonio a sorpresa per la cantante: i dettagli

Una notizia sorprendente e inaspettata ha colpito i fan della cantante Annalisa in queste ultime ore. Pare proprio che l’ex allieva di Amici sia pronta a sposarsi con il suo compagno. Tuttavia, sembrerebbe che al momento la notizia sia ancora un grande segreto: ecco i dettagli.

Confermate le voci del matrimonio

A confermare la notizia ci hanno pensato i colleghi di Biccy.it che nelle scorse ore hanno pubblicato la partecipazione di nozze. Tuttavia, nonostante la conferma del noto portale di gossip, pare che la nota cantante non abbia rivelato nulla sui social, sui quali non si mostra mai con la sua dolce metà.

Chi è il futuro marito di Annalisa?

La testata Savona News ha dato la notizia del matrimonio facendo luce su un altro argomento: chi è il compagno della cantante? Si tratta di Francesco Muglia, il quale non lavora nello stesso ambiente della cantante. “Il futuro marito di Annalisa, infatti, è di origine padovana. Muglia opera in un settore diverso da quello musicale e dell’intrattenimento, ed è molto noto per la sua professionalità al servizio di un colosso turistico che con la Liguria ha molto a che spartire” si legge.

Il 42enne pare lavori dal 2016 per Costa Crociere ricoprendo dapprima la posizione di Global Customer & Marketing Intelligence Director, per poi crescere fino ad arrivare a ricoprire quello di General Manager Iberia (Spain & Portugal).

L’uomo pare abbia conseguito una laurea in Lettere e Filosofia all’Università di Padova e Stoccolma, un Master in Marketing e Sales Management e un diploma in Organo e Composizione al Conservatorio di Padova, mentre Annalisa è laureata in Fisica. La cantante è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata ma nel corso degli ultimi anni si sono susseguite diverse voci sulla sua vita sentimentale.