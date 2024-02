Antonino Spinalbese, nuova fiamma? Il legame con Belen

Antonino Spinalbese avrebbe una nuova fiamma curiosamente legata alla sua ex Belen Rodriguez: ecco chi è il nuovo amore del gieffino

Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez, è stato avvistato in compagnia di una misteriosa ragazza. Secondo alcune fonti, la nuova fiamma dell’ex di Belen avrebbe uno strano dettaglio in comune con la madre di Luna Marì: il cognome.

Il nuovo amore di Spinalbese

Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez, è stato recentemente avvistato in compagnia della sua nuova fiamma. La misteriosa ragazza, secondo quanto riportato dal settimanale Chi, ha un dettaglio sorprendente in comune con la showgirl argentina: lo stesso cognome. Mentre Belen sta attraversando una crisi con Elio Lorenzoni, Spinalbese sembra aver trovato compagnia.

Il nuovo interesse amoroso di Antonino Spinalbese è Ainhoa Foti Rodriguez, una tatuatrice di 25 anni originaria di Genova. I due sono stati recentemente fotografati mentre passeggiavano insieme, braccio a braccio, fuori da un locale e successivamente mentre prendevano il tram per recarsi a casa di Spinalbese per una cena.

Ainhoa Foti Rodriguez, la nuova fiamma di Antonino Spinalbese, è una tatuatrice di 25 anni che lavora presso il noto studio Sir Edward Tattoo. Questo studio è frequentato da vari personaggi dello spettacolo, tra cui Belen Rodriguez, che è stata anch’essa una cliente dell’atelier di tatuaggi insieme ad Antonino.