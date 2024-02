Antonio Conte ha scelto la squadra da allenare nella prossima stagione: non è il Napoli

“Ho preso questo tempo per me, per la mia famiglia e per andare a trovare i miei genitori, ma adesso il mio unico problema è che ho troppa energia e sto dando fastidio a mia moglie. Onestamente, un giorno mi piacerebbe sollevare la Champions League da allenatore”, ha dichiarato Antonio Conte.

A pochi giorni di distanza dalla sua intervista, l’allenatore italiano sembra aver scelto la sua squadra. Non il Napoli o un altro club italiano, ma uno dei più prestigiosi club della Germania: il Bayern Monaco.

ANTONIO CONTE E IL SOGNO DI ALLENARE IL BAYERN MONACO NELLA PROSSIMA STAGIONE

Christian Falk, giornalista di Bild, scrive: “Secondo le nostre informazioni, Antonio Conte ha individuato nell’FC Bayern il club dei suoi sogni per il suo prossimo passo”.

“Per lui il Bayern è uno dei tre club più importanti d’Europa. Dopo il campionato inglese (Chelsea) e quello italiano (Inter, Juventus), Conte vorrebbe vincere il campionato tedesco”, ha concluso il giornalista.