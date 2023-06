Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono diventati genitori per la prima volta il 30 marzo 2023 del piccolo Cesare. L’influencer ha iniziato a ricevere i primi regali da parte dei più famosi marchi di lusso.

Regali di lusso

Armani, noto marchio di abiti, ha inviato alla figlia di Eros e Michelle Hunziker alcuni regali molto lussuosi. Si tratta di piccoli abiti: pantaloncini colorati, pigiamini e camicette. Nelle stories successive, invece, si vedono i neo genitori affiatati e molto innamorati.

La loro è una storia d’amore che va avanti da molti anni e il coronamento di questo amore è proprio la nascita del piccolo Cesare. Anche quando i due vengono paparazzati per strada danno l’idea di essere una coppia molto unita.

La polemica per l’allattamento

Nel corso delle ultime settimane, i follower più attenti si sono resi conto che la giovane Aurora stava allattando il bambino con un biberon e non al seno. Per questo motivo, l’influencer ha ricevuto parecchie critiche a riguardo. A quel punto, attraverso un video pubblicato su Instagram, la figlia di Eros Ramazzotti ha spiegato il motivo di tale scelta ma ha anche invitato le persone a non dare consigli non richiesti.

“Può capitare, uno ci prova, ma va bene qualsiasi cosa, va bene anche se uno non glielo dà proprio il latte materno” ha dichiarato in una stories Aurora mentre chiacchiera con suo figlio Cesare.