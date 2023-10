Aurora Ramazzotti, secondo figlio in arrivo? Goffredo Cerza frena l’entusiasmo: “È anche una questione di costi”

Al magazine Gente, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno concesso la loro prima intervista congiunta da genitori. Durante l’intervista, è stata soprattutto Aurora, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, a parlare. Ha condiviso le sue esperienze sul momento del parto e ha ricordato il dolore che ha provato nel non poter più allattare il piccolo Cesare. La coppia ha anche discusso della possibilità di avere un secondo figlio. Di seguito, riportiamo le loro dichiarazioni.

Secondo figlio sì per Aurora, no per Goffredo

Attualmente, la coppia non pensa al matrimonio ma alla possibilità di avere già un secondo figlio, almeno per la nota influencer. “Cesare avrà un fratellino. Prima il secondo figlio, poi ne parliamo. Da un lato non vorrei troppa distanza d’età tra loro, anche se non mi dispiacerebbe godermi di nuovo la vita, per un pochino. Tutto dipende dal papà“.

Goffredo Cerza, tuttavia, ha smorzato il troppo entusiasmo della compagna parlando di costi e difficoltà: “Esiste una grande differenza fra il primo e il secondo figlio. È anche una questione di costi. Avremo bisogno di una casa più grande, di una macchina più grande. Con questo non intendo dire di aspettare troppo per fare un altro bambino, ma almeno dai tre ai cinque anni”.

Il parto e le critiche

La giovane ha parlato anche delle difficoltà del parto: “La società ti fa sentire meno mamma se hai fatto il cesareo e se non riesci ad allattare. Io invece sono dell’opinione che ogni madre dovrebbe decidere come partorire“. Tuttavia, Aurora non riesce ancora ad accettare l’insistente paragone con sua madre Michelle Hunziker: “Mi fa ancora male se i mass media lo fanno. Ma ho lavorato molto su me stessa e mi sono stabilizzata come donna. Non m’importa se qualcuno non mi trova bella: quando mi guardo allo specchio vorrei soltanto sentirmi bene e in salute”.

Su mamma Michelle ha detto: “È la baby sitter migliore che ci sia. È pazza di suo nipote. Vuole avere Cesare in continuazione. Mi telefona chiedendo: ‘Quando viene a dormire da me?’ Io rispondo: ‘Sei sicura? Lui si sveglia durante la notte’. La mattina dopo mi dice: ‘Ha dormito tutta la notte come un angelo’. Ma io non le credo”.