Barbara D'Urso potrebbe tornare a Mediaset dopo gli screzi con Pier Silvio Berlusconi per il suo rinnovamento di contratto

Nelle ultime settimane, sui social sono balzate numerose notizie relative ad una rivoluzione in casa Mediaset messa in atto da Pier Silvio Berlusconi. Barbara D’Urso è stata una delle tante a restare fuori dal progetto dell’emittente televisiva, generando non poche polemiche. Tuttavia, sembrerebbe che Pier Silvio abbia deciso di cambiare idea.

Rapporti di ghiaccio tra Mediaset e la D’Urso

Come spiegato in un nostro precedente articolo, a spiazzare il pubblico di Mediaset è stata una delle decisioni prese da Pier Silvio Berlusconi per i nuovi palinsesti televisivi. Tra le diverse scelte dai vertici di Cologno Monzese, c’è stata l’esclusione della D’Urso per la prossima stagione televisiva. Stando a quanto emerso nei giorni successivi all’annuncio, pare si sia trattata di una scelta unilaterale.

Dopo quanto accaduto, è iniziata una sorta di Guerra Fredda tra le due parti con interviste molto dure per spiegare le motivazioni e la delusione dietro questa scelta. Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni potrebbe cambiare tutto.

Barbara resta a Mediaset?

Barbara D’Urso è stata una colonna portante dell’emittente televisiva per molti anni. Per questo motivo, piaccia o no, i telespettatori sono rimasti di sasso davanti alla scelta drastica di Pier Silvio. Quest’ultimo, però, potrebbe aver fatto un passo indietro ricontattando la conduttrice.

I toni sembrerebbero smorzati e pare che le due parti siano tornate a negoziare in modo molto più tranquillo e sereno. Si parlerebbe adesso di un rinnovo e addirittura una prima serata per Barbara: si vocifera, infatti, che vedremo la conduttrice nella prossima edizione de La Talpa. Al momento, non ci sono notizie ufficiali.