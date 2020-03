Beatrice Valli e Marco Fantini rimandano i preparativi per le nozze

Una delle coppie più chiacchierate d’Italia è composta da Marco Fantini e Beatrice Valli. I due sono promessi sposi e hanno programmato le loro nozze per il 27 settembre del 2020. Tuttavia, la crisi provocata dal Coronavirus ha fermato tutti i loro preparativi. Da ricordare che oltre alla preparazione del matrimonio, Beatrice è impegnata nella sua terza gravidanza che porterà alla nascita di Azzurra.

L’ex corteggiatrice ha risposto ad alcune domande dei suoi fan durante una diretta Instagram e ha ammesso di non sentirsela di pensare al suo matrimonio in un momento così particolare: “Assolutamente sì! È un momento tragico e non bello e semplice per nessuno. Non ci sentiamo ora di lavorare sul nostro matrimonio in un momento così difficile. Avremo tutto il tempo appena sarà passato tutto”. I preparativi verranno quindi fatti più in là.

Una delle preoccupazioni della giovane venticinquenne riguarda anche il momento del parto, quando, purtroppo, non potrà avere accanto a sé tutti i suoi familiari per via delle misure di contenimento del contagio da Covid-19: “Tutte le notti vado a letto pensando a questo. Sarà durissima anche perché non è un momento facile per nessuno e non sarei serena e felice come vorrei. Vorrei che fosse tutto tornato alla normalità e che potessero venire ad abbracciarmi in ospedale”.

Se la gestazione dovesse continuare regolarmente, mancheranno ancora alcune settimane per poter effettuare un parto naturale. Qualche giorno fa la Valli aveva già pubblicato sui suoi social le regole imposte secondo le quali solo Marco Fantini potrà assistere agli ultimi dieci minuti delle operazioni: “Se il regolamento è quello che vi ho pubblicato nelle Stories giorni fa, purtroppo non potrà venire nessuno se non il compagno, ma solo dieci minuti della fine del parto.”

Il 2020 a parte tutto, si rivelerà comunque un anno denso di emozioni per la giovane coppia. Oltre all’arrivo di Azzurra, ci sarà da preparare un grande matrimonio a settembre a compimento del loro amore. Si spera che la situazione del Coronavirus rientri in fretta e che per settembre non ci siano problemi per una grande festa.