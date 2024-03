Belen Rodriguez, accesa discussione tra lei e Fabrizio Corona: “Il motivo è…”

Nonostante gli ottimi rapporti tra i due, tra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona ci sarebbe stato un acceso scontro in un locale a Milano. A spiegare le dinamiche e il motivo dietro il litigio è stato Giuseppe Candela, nota penna di Dagospia.

ACCESO SCONTRO – Da quanto riportato dal noto portale di gossip, lo scontro sarebbe avvenuto in un ristorante milanese. La Rodriguez era a pranzo con sua mamma Veronica e con una sua amica. Ad un certo punto è arrivato Corona, con cui la Rodriguez ha mantenuto buoni rapporti anche dopo la fine della loro love-story.

L’arrivo dell’ex fidanzato, però, non sarebbe affatto piaciuta alla showgirl argentina. Alla donna, infatti, non è sfuggita l’arrivo di Fabrizio e la presenza dei paparazzi fuori dal ristorante. L’obiettivo dei fotografi, infatti, era Belen, ma anche Melissa Satta, recentemente al centro dei gossip per la rottura con Matteo Berrettini.

Nel raccontare l’accaduto, Giuseppe ha svelato: “Qualche giorno fa Belen Rodriguez, che come svelato da Dagospia è in trattativa per partecipare a Ballando con le Stelle, ha pranzato con sua mamma Veronica e una cara amica in un albergo al centro di Milano. Poco dopo è apparso a sorpresa Fabrizio Corona, la showgirl argentina ha ottimi rapporti con l’ex fidanzato ma non avrebbe gradito la sua intrusione”.

Ha così continuato: “Il motivo? All’esterno della struttura erano presenti diversi paparazzi, appostati da ore per lei e per Melissa Satta, a pranzo con un amico dopo la rottura con Matteo Berrettini. “Ci mancano solo le foto con te, Fabrizio così mi fai saltare i contratti”, avrebbe urlato Belen. Tra i due sarebbe poi tornato il sereno”.