Belen Rodriguez, l’errore grammaticale che ha scatenato i follower: “Leggi un libro”

Belen Rodriguez è una delle showgirl argentine più amate in Italia. Il suo profilo social, infatti, vanta milioni di follower, numerosi commenti e una quantità infinita di like. Tuttavia, è anche terreno fertile per le polemiche degli haters, come accaduto nelle ultime ore.

L’errore grammaticale

La showgirl ha pubblicato degli scatti sul suo profilo Instagram con la seguente didascalia: “Le pose di Belen, che disaggio l’autoscatto… #dentista”. I più attenti hanno notato un piccolo errore nella descrizione, nello specifico la parola “disagio”. Per questo motivo, alcuni haters hanno deciso di cogliere la palla al balzo per attaccarla.

“Che disagio avere i milioni e non saper parlare” ha commentato un utente. “Leggere un bel libro ti apre la mente, vuol dire che qualcosa sta cambiando” ha aggiunto un altro. Ma non è tutto perché qualcuno ha deciso di criticare anche il suo modo di vestire.

“Non hai gusto sugli uomini (orrendi tranne Boriello) e sull’abbigliamento” ha esordito un utente. “Scarpe e calzini inguardabile”, “Non hai caldo vestita così?”, “Ma come si veste? Con il fisico che ha, si mette ste stronzate che mortificano proprio la sensualità di una donna. Vorrei capire perché si veste così male”, sono solo alcuni dei commenti comparsi sul profilo di Belen.

Addio Mediaset

Nel corso degli ultimi giorni, il nome di Belen Rodriguez si è fatto sempre più pressante a causa di una voce che la vedrebbe senza programmi a Mediaset a partire da settembre. Non ci sono conferme ufficiali al momento, ma pare che la showgirl argentina non tornerà nel cast di Tu Sì Que Vales e nemmeno in quello de Le Iene. A confermare la notizia l’ex fidanzato e amico Fabrizio Corona.