Belen Rodriguez, nuova frecciatina a Spinalbese: “Nessun panno sporco, solo un qualche calzino macchiato”

Attualmente in Argentina insieme alla sua famiglia, Belen Rodriguez continua a lanciare frecciatine all’ex Antonino Spinalbese, da cui ha avuto Luna Marì, la sua secondogenita. Sembra, infatti, che non si sia placata la furia della showgirl argentina.

“Nessun panno sporco, solo un qualche calzino macchiato” – Nei giorni scorsi a spiazzare il popolo del web è stata la pesante accusa che l’ex volto del GF Vip ha mosso nei confronti della sua ex. Spinalbese ha accusato Belen di avergli negato la possibilità di trascorrere le feste insieme alla figlia, cosa smentita dalla donna. Successivamente è intervenuto il legale della conduttrice, comunicando che, da ora in poi, le modalità di visita tra padre e figlia saranno regolamentate dal Tribunale.

Nonostante Antonino abbia deciso di scusarsi pubblicamente per il caos che ha fatto scoppiare sui social, la Rodriguez ha deciso di lanciargli un’altra frecciatina. Il tutto è avvenuto sotto a un post che la showgirl ha condiviso durante il suo soggiorno in Argentina, in cui si mostra spensierata e serena.

Tra i tanti commenti ricevuti sotto al breve filmato pubblicato su Instagram, c’è chi ha commentato negativamente lo scontro social avvenuto tra Belen Rodriguez e il suo ex compagno. “Che palle…i panni sporchi si lavano in famiglia”, ha così commentato un utente.

Stanca delle continue critiche ricevute in questi ultimi giorni, la conduttrice ha deciso di replicare. La donna, infatti, ha così risposto al commento dell’utente: “non ti preoccupare che non hai visto nessun pannò sporco! Ma solo qualche calzino macchiato!”. Da quanto emerso in queste ultime frecciatine, la showgirl ha fatto intendere che quanto emerso in questi ultimi giorni è solo una parte della verità riguardo i suoi rapporti con i suoi ex.