Quella tra Belen e Stefano sembra essere la crisi più coinvolgente del momento. I due hanno da sempre vissuto un amore fatto di molteplici alti e bassi e quando le crisi iniziano a prendere il sopravvento, diventa complesso allontanare i gossip.

Questa volta tutto sembrava proseguire per il meglio, Belen e Stefano stavano vivendo di nuovo la calma e la felicità dei primi tempi, insieme a Santiago e alla piccola Luna Marì.

La bomba che è scoppiata sulla loro relazione ha però innescato una quantità di dettagli disarmanti che hanno destabilizzato i fan: “Belen ha lasciato Stefano, nella sua vita adesso c’è Elio”. Le foto spuntate sui giornali ritraevano la bella argentina in compagnia di un imprenditore, mentre si scambiavano gesti affettuosi. Questo ha generato una polemica mediatiche che come spesso accade, ha finito per creare due schieramenti ben precisi.

Belen e Stefano in crisi: interviene Maria

Maria De Filippi è conosciuta dal pubblico italiano oltre per il suo smisurato talento nel condurre i programmi che da anni appassionano i telespettatori, ma soprattutto per la sua arte nel saper disinnescare.

A quanto pare proprio la De Filippi sta provando in questi giorni a fare da mediatore nella coppia, per cercare di trovare un punto d’incontro. Maria è come una mamma per entrambi e soprattutto per Stefano, il ballerino napoletano che tanti anni fa ha bussato alla porta di Amici con un sogno da realizzare.

Ad ogni modo nessuna conferma ne smentita è mai arrivata da Belen e Stefano su tutta la questione, una mossa social di Belen ha però offerto nuovi spunti riflessivi: sotto un commento di una fan che commentava la nuova relazione di Belen come una truffa mediatica, la showgirl ha risposto: “Ecco che ora si ragiona”.