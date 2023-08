GFVip, rivoluzione di Pier Silvio Berlusconi: fuori anche Giulia Salemi

Ormai da diverse settimane, Pier Silvio Berlusconi ha messo in atto una vera e propria rivoluzione in casa Mediaset. L’amministratore delegato dell’emittente ha messo alla porta tutti gli influencer e personaggi considerati “trash” per dare un nuovo volto alla rete televisiva a partire già dal prossimo autunno. Fuori dal prossimo GFVip anche Giulia Salemi.

Giulia cacciata o decisione autonoma?

Quando qualche giorno fa la Salemi ha annunciato che non sarebbe tornata a vestire i panni dell’esperta social al GFVip, in molti si sono chiesti il perché. L’influencer, checché se ne dica, ha svolto un buon lavoro, è sempre stata sul pezzo, non è mai stata protagonista di teatrini trash o altro.

“Sicuro che è stata lasciata a casa” l’ipotesi più accreditata. “Mi dedicherò a nuovi progetti e ringrazio Mediaset per l’opportunità che mi è stata data” aveva detto la Salemi. Ora che tutta la verità è venuta fuori, pare proprio che Pier Silvio sia saturo di influencer e personaggi “trash”, tanto da volerli allontanare tutti.

Non solo, secondo TvBlog, il ruolo di esperta dei social del reality non è affatto stato levato e a ricoprirlo sarà Rebecca Staffelli, speaker radiofonica e figlia di Valerio Staffelli, inviato di Striscia La Notizia.

Alfonso Signorini confermato

Non vedremo più Giulia Salemi, ma nemmeno Sonia Bruganelli e Orietta Berti come opinioniste. Al loro posto, infatti, ci sarà una super opinionista, la giornalista Cesara Buonamici. Le aspettative sono alte, ma non ci resta che attendere la nuova edizione. E Alfonso Signorini? Il vippone per eccellenza è stata riconfermato perché probabilmente ai piani alti non hanno trovato un degno sostituto.