Benedetto Barba, nota positiva del ritiro in Turchia

Benedetto Barba è stato uno dei protagonisti della tournée invernale del Napoli. A causa del mondiale in Qatar la società partenopea ha deciso di giocare alcune amichevoli per non perdere la forma. Barba è entrato nel secondo tempo contro il Crystal Palace, nella giornata di Domenica, e si è trovato a dover marcare giocatori importanti e li ha tenuti nel miglior modo possibile.

Gli attaccanti del Crystal Palace sono fisici e dinamici ed hanno creato vari grattacapi alla difesa azzurra ma Barba è stato molto preciso e concentrato. Zaha è stato sicuramente il pericolo numero uno da tenere d’occhio. All’inizio il giovane capitano della primavera ha fatto fatica ma poi è riuscito a prendergli le misure e marcarlo stretto.

Della prestazione di Barba ne ha parlato anche il Mattino. Ecco cosa ha scritto il giornale campano: “Cinque cambi in avvio di secondo tempo di Spalletti: Zanoli entra al posto di Di Lorenzo ed ha un grande impatto sul match spingendo molto a destra, il giovane Barba, capitano della formazione Primavera mostra grande personalità al fianco di Ostigard.

Gaetano brilla a centrocampo, Simeone lotta come sempre anche se non riesce a sfruttare al meglio una chance propizia e Raspadori fa la differenza confermando di essere in gran forma e di ricoprire al meglio tutti i ruoli in cui viene impiegato da Spalletti. Più passano i minuti e più il Napoli diventa padrone del campo alzando il baricentro del gioco e governando sempre più la gestione del gioco.

Benedetto Barba è sicuramente un calciatore in prospettiva molto interessante. Il difensore azzurro è nato a Portici il 27 Gennaio 2003. E’ alto 1.78 m, può giocare sia da difensore centrale che da terzino destro ed è un giocatore molto ordinato sia fuori che dentro al campo. Chissà se questo giovane talento riuscirà a fare una grande carriera con la maglia partenopea.