“BOY ON EARTH” IL NUOVO EP DI LEO FULCRO

Boy On Earth è il nuovo EP di Leo Fulcro, disponibile dal 14 aprile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale per Totally Imported, distribuito da The Orchard.

Anticipato dai singoli Yin & Yang e La Mappa, Boy On Earth racconta la storia di un ragazzo che, districandosi tra sentieri irti e autostrade trafficate, ricerca la felicità mentre il mondo cade a pezzi.

Il nuovo EP è disponibile in formato fisico accompagnato da un racconto illustrato scritto dallo stesso Leonardo. L’album è una raccolta di sei brani a cavallo tra pop e soul, caratterizzati da suoni urban e liriche catchy che, nonostante ciò, non rinunciano ad approfondire tematiche scomode come il senso di disorientamento che proviamo quando ci vengono a mancare dei punti di riferimento, quando il traffico della città è così intenso non vorremmo fare altro che prendere un’astronave per scappare lontano.

Leo Fulcro canta le sensazioni di chi si sente perso e viaggia senza meta, appigliandosi, però, alla consapevolezza che sono le persone a fare i luoghi, diventando un’ancora a cui aggrapparsi quando si perde la bussola.

“Il disco, assieme alla storia raccontata nel libro, segue la storia di un ragazzo sulla Terra. Contrapposto all’immagine iconica del “Man on the Moon” dove l’individuo si ritrova solo su un pianeta lontano da casa, qui ho cercato di pormi nel qui ed ora, creando un mondo fatto di GPS, mappamondi, sentieri e autostrade che però non portano da nessuna parte, perché sono le persone che fanno i luoghi”.

L’EP Boy On Earth è stato interamente scritto da Leonardo Maltese con la partecipazione di Giorgio Cesaroni, Michele Sugarelli, Giuseppe Romagnoli, Francesco Fratini, Giovanni Agosti, Amalia Candido ed Ermanno. I brani sono stati prodotti da Dost insieme a Lorenzo Celata (Dove Andare), Giuseppe Romagnoli con Giorgio Cesaroni (La Mappa) e Giovanni Agosti (Boy on earth).

Il brano Oggi è stato prodotto da Amanda Lean e Not for Climbing.

Il mix dei brani è stato curato da Dost, il master da Marco Scocchi (aka Lo Sdruso).

Le fotografie sono di Giacomo Gianfelici, mentre il progetto grafico è stato curato da Valentino Russo, con le illustrazioni di Federico Fabbri.