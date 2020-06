Calciomercato Inter, Marotta all’attacco di Tonali: incontro col Brescia e sì a un passo

Beppe Marotta non intende aspettare un minuto di più e per evitare qualunque tipo di interferenza esterna si lancia all’assalto del giovane playmaker bresciano, Sandro Tonali. Il tema legato ai volti nuovi che verosimilmente vedremo dal prossimo anno affollare la mediana interista tiene ancora banco in casa Inter. Il tesserato della Leonessa è l’uomo con cui Conte vorrà cercare di puntellare il reparto che potrebbe fare a meno dello sfortunato Sensi.

A lanciare l’indiscrezione di mercato ci ha pensato il portale sportivo Calciomercato.com che parla di un incontro segreto andato in scena nelle ultime ore in quel di Brescia. A partecipare sono stati l’AD interista Marotta, il giocatore e il suo agente, l’avvocato Bozzo. Argomento della chiacchierata: il passaggio in nerazzurro del talentino Azzurro nella prossima sessione di mercato.

Inter, Tonali è l’obiettivo: urge evitare il pressing di Juve e Barça

Accordo tra le parti che sembra davvero ad un passo stando a quanto riportato dall’articolo e che potrebbe fare pressioni sul presidente Cellino che vorrebbe imbastire su Tonali una fruttuosa asta con la presenza anche della Juventus. Eventualità che Marotta vorrebbe a tutti i costi evitare, così come il duello con top club stranieri.

D’altronde Cellino è stato chiaro. Il giocatore difficilmente andrà via dal club per un’offerta inferiore a 50 milioni di euro, cifra ritenuta da Marotta assolutamente fuori mercato. L’idea del dirigente nerazzurro è altrettanto chiara: stipulare subito un legame con l’entourage del giocatore per poi presentarsi al suo club di appartenenza con un’offerta da 30/35 milioni. Seppur senza alcuna contropartita questi soldi che non faranno di certo impazzire di gioia il patron sardo.

Non è un caso che tra poche ore sia già stato organizzato un incontro con i vertici bresciani proprio per parlare dell’eventuale passaggio di Tonali all’Inter. Insomma, a volte si dice che la fretta sia cattiva consigliera. Per Marotta e soci invece potrebbe essere l’alleata più importante per una delle trattative più calde dell’estate.