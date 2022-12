Chiara Ferragni, sapevate dell’esistenza di un fratello più piccolo?

Chiara Ferragni ha un fratello "segreto" che non mostra mai sul suo profilo social se non per le festività: ecco chi è

La vita di Chiara Ferragni è sempre sulla bocca di tutti, questo anche perché l’imprenditrice condivide spesso con i suoi milioni di follower frammenti di vita quotidiana. Tuttavia, sapevate dell’esistenza di un fratello “segreto”? In queste ultime ore, infatti, alcuni fan sono rimasti senza parole.

Fratello “segreto”: ecco chi è e perché non compare mai

Siamo sempre stati abituato a vedere la famiglia Ferragni al femminile, con entrambe le sue sorelle. Tuttavia, Chiara ha un fratello, o meglio, fratellastro. Marco Ferragni, papà di Chiara, Valentina e Francesca, non è più sposato con Marina Di Guardo e ha una nuova compagna.

Con la nuova compagna, il signor Ferragni ha avuto un figlio che ora ha 13 anni. Nonostante il giovane sia fratello della nota Chiara, non viene mai mostrato sui social se non per le festività in cui si riunisce tutta la famiglia. Non si tratta di un membro della famiglia tenuto nascosto, anche se alcuni follower lo chiamano “fratello segreto”, ma i genitori del ragazzo preferiscono non esporlo all’attenzione mediatica.

Il ragazzo ha infatti trascorso le vacanze di Natale assieme a tutta la famiglia allargata e per l’occasione Chiara ha pubblicato uno scatto assieme a lui e alle due sorelle. “La famiglia è davvero tutto” scrive l’imprenditrice su Instagram allegando alcuni scatti della vacanza.

Lo scorso anno, quando il giovane apparì per la prima volta sul profilo Chiara, in molti chiesero chi fosse. A dare la risposta proprio la diretta interessata: “È figlio di mio padre, quindi in realtà è fratellastro. Ma lo considero come se fosse mio fratello”.