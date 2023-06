Chiara Ferragni, sommersa dalle critiche: “Per soldi sponsorizzerebbe pure la mer*a”

Ancora una volta a trovarsi al centro delle critiche è Chiara Ferragni, tra le più note influencer italiane a livello mondiale. Questa volta a far storcere il naso a parecchi utenti dei social sono stati alcuni prodotti sponsorizzati dall’imprenditrice digitale.

“Per soldi sponsorizzerebbe pure la mer*a” – Sempre molto attiva sui social, come tante sue colleghe anche la Ferragni fa numerose sponsorizzazioni. Recentemente, infatti, ha pubblicizzato sul suo account Instagram una serie di prodotti di bellezza per i capelli.

“Piccolo consiglio haircare per l’estate”, ha così scritto la moglie di Fedez nelle due IG Stories. Successivamente, la donna ha prima condiviso un suo scatto al naturale, pubblicandone poi un’altra in cui mostra anche i prodotti sponsorizzati. Qualcosa, però, non è andata giù a diversi follower.

Chiara Ferragni si è così trovata al centro delle critiche, accusata di pubblicizzare roba scadente solo per i soldi. “Questi sono le porcherie che sono contenute dentro lo shampoo che la signora Ferragni pubblicizza”, ha così tuonato un utente. I commenti negativi, però, non sono finiti qui.

“Che falsa pubblicità vorrei proprio vedere se usa questi prodotti pur di far soldi”, ha così scritto qualcun altro. Sono poi fioccati commenti come: “Per i soldi sponsorizzerebbe pure la mer*a”. Davanti a queste polemiche l’influencer ha deciso di non replicare.