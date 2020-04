Christopher Meloni tornerà nei panni dell’agente Elliot Stabler

Christopher Meloni sarà il protagonista di uno spin-off tratto dall’universo di Law & Order.

Meloni ha interpretato l’agente Elliot Stabler in Law & Order SVU per dodici stagioni, accanto a Mariska Hargitay nei panni di Olivia Benson.

I due detective erano una delle coppie più amate della televisione fino a quando nel 2011 Meloni scelse di abbandonare la serie.

L’attore riprenderà i panni di Elliot Stabler in un nuovo spin-off creato da Dick Wolf per il canale NBC che sarà composto da 13 episodi. Matt Olmstead sarebbe in trattative per essere lo showrunner della serie.

Lo show sarà ambientato a New York, come Law & Order SVU, e seguirà l’agente Stabler a capo dell’unità della polizia che si occupa di indagare sul crimine organizzato della città.

Mariska Hargitay ha commentato su Instagram il ritorno alla “famiglia di Law & Order” di Christopher Meloni:

“Bentornato a casa Elliot Stabler. è passato del tempo e ci sei mancato.”

Law & Order SVU, spin-off di Law & Order – I due volti della giustizia, va in onda dal 1999 ed è la serie live action più longeva della storia della televisione.

Dick Wolf, creatore di entrambe le serie, ha poi dato vita a un franchise che comprende anche Law & Order: Criminal Internet, Law & Order – Il verdetto, Conviction e Law & Order: LA. Inoltre è stato creato un film per la televisione, Omicidio a Manhattan, tratto dallo stesso universo. Vi è anche un remake anglosassone, Law & Order: UK.

Christopher Meloni ha preso parte recentemente alle serie Happy!, Pose e The Handmaid’s Tale.