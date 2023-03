Dichiarazione di Maksimovic: “Mi proposi ad Ancelotti”

Ritorna a parlare Nikola Maksimovic, calciatore attualmente svincolato, ex Napoli. Il difensore serbo ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb. Ecco le sue parole: “Io volevo rimanere al Napoli, ma come detto tutto salta per un litigio tra De Laurentiis e Ramadani. A quel punto il mio procuratore mi inizia a parlare di altre squadre di Serie A, della Roma, dell’Inter, della Lazio.

Mi promise che avrei firmato per una di queste squadre e mi disse di non preoccuparmi. Io gli chiesi solo di voler rimanere in Italia. Però anche in questo caso non andò così: mi portò solo un’offerta dall’Olympique Marsiglia ma non ci mettemmo d’accordo sull’ingaggio. E così continuai ad aspettare altre squadre. Un giorno decisi di chiamare anche Carlo Ancelotti….”

Cosi Maksimovic ha spiegato al telefonata tra lui e il mister del Real Madrid: “Lui mi rispose che aveva trentatré giocatori e che poteva inserirne in lista solo venticinque, che erano già troppi. ‘Mi devo liberare di tanti giocatori per prendere qualcuno, se avrò bisogno di un difensore centrale ti chiamerò‘ mi disse. E io lo ringraziai. Poi mi arrivò un’offerta molto ricca dagli Emirati, dall’Al-Ain: era davvero ricchissima, ma io ancora non me la sentivo di andare a giocare fuori.

Le cose però non sono andate bene, il procuratore non ha fatto ciò che mi ha promesso e alla fine io da solo chiusi l’accordo con il Genoa. Parlai io con Preziosi, feci il contratto da solo, eravamo noi due da soli a Forte dei Marmi”. E poi, dal 2022, Maksimovic è svincolato. Il centrale è ancora in attesa di un club che creda in lui.

A 31 anni il serbo vuole dire ancora la sua. E’ pronto a riscattarsi nel momento in cui arrivasse un’offerta congrua alle sue qualità. Quel che possiamo dire è che sicuramente Maksimovic è uno dei rimpianti più grandi di Aurelio De Laurentiis. Sono trenta milioni i spesi per questo calciatore che non ha dato quel che poteva.