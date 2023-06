DIRTY SÖCKS: “Mezzanotte” è il nuovo singolo

MEZZANOTTE è il nuovo singolo del collettivo DIRTY SÖCKS, disponibile dal 16 giugno in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme streaming digitale, distribuito da The Orchard.

MEZZANOTTE segue la pubblicazione dei singoli EUPHORIA, BAMBINO NEVISKIO e NON ESSERE CATTIVO e rappresenta il quarto capitolo del percorso discografico dei DIRTY SÖCKS, anticipando il disco d’esordio del collettivo. Il nuovo brano ironizza, con un tono scanzonato, sui piccoli tormenti della vita, sui tira e molla, sugli interrogativi in cui quotidianamente inciampiamo.

Costruito attorno ad una cassa dritta e a delle armonie dirette ma avvolgenti, il nuovo brano ricalca sonorità che richiamano artisti come Aminè e Kaytranada, condendolo con una leggerezza estiva: MEZZANOTTE è un mantra per svuotare la testa, una scusa per passare una notte senza pensieri e avere qualcosa di cui pentirsi la mattina seguente.

“MEZZANOTTE è un pezzo leggero, senza giustificazioni di sorta. Volevamo creare qualcosa con cui esprimere il nostro lato più spensierato e sarcastico che ci accomuna forse più di qualsiasi altra cosa. Ridere di noi, delle nostre contraddizioni, le promesse al vento e le avventure improbabili. Avevamo voglia di ballare, di lasciare andare le gambe, come nelle notti bianche in cui torni all’alba e cammini verso casa per inerzia. Senza pensare che ballare leggeri sia un delitto. Con MEZZANOTTE ci siamo presi il permesso di ridere del mondo e di buttarci in questo senza pensare alle conseguenze”.

Il collettivo DIRTY SÖCKS prende forma nel febbraio 2021 sull’asse Bologna-Napoli-Avellino. La volontà dei suoi musicisti e visual artisti di ritagliarsi uno spazio artistico indipendente ne induce spontaneamente la formazione. Non a caso, il gruppo approda sul pianeta SoundCloud con i primi lavori indipendenti: musica, grafiche, contenuti fotografici e video completamente autoprodotti.

Dopo la pubblicazione dei brani “BAMBINO NEVISKIO“, EUPHORIA e NON ESSERE CATTIVO, il percorso dei DIRTY SÖCKS continua con la release di “MEZZANOTTE”, singolo che anticipa l’uscita del disco d’esordio del collettivo, prevista nell’estate 2023.