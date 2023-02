Domenica In, Mara Venier interviene sul bacio tra Fedez e Rosa Chemical: “Non manderò nulla di tutto questo”

A distanza di giorni, il bacio (con tanto di lingua) tra Fedez e Rosa Chemical sul palco dell’Ariston sta facendo ancora parlare e polemizzare molto. In tanti si sono espressi sulla questione, per ultimo Renato Zero, il quale non ha gradito particolarmente la “sfacciataggine” dei due. Anche Mara Venier ha preferito boicottare l’episodio concentrandosi solo sulla vita artistica di Rosa. Ecco cosa è successo.

Domenica In boicotta Fedez

Il salottino condotto dalla Venier ha sempre dato spazio a Sanremo e ai suoi artisti, pertanto quando ha fatto la sua comparsa Rosa Chemical, tutti si aspettavano parlasse del tanto discusso bacio con Fedez. Questo episodio ha dato il via a numerose polemiche e forse anche ad una mezza crisi coniugale con Chiara Ferragni, co-conduttrice del Festival.

Infatti, quando nello studio è stato citato questo fantomatico bacio, Mara Venier ha deciso di censurarlo spiegando di non voler mostrare quanto accaduto e di non voler tornare su questa polemica: “Alt, io non manderò nulla di tutto questo. Mi interessa Rosa e la persona”.

La conduttrice ha poi aggiunto: “Non manderò nulla di tutto questo, ma manderò i baci che ci sono stati nel corso degli anni a Sanremo”. L’impressione è che Mara si sia voluta in qualche modo tutelare perché questo bacio ha dato il via non solo alle polemiche social da bar ma anche a querele ed esposti contro il fatto compiuto.

Fedez, infatti, prima ancora di questo bacio si è reso protagonista di diversi episodi a Sanremo: prima il freestyle contro alcuni esponenti del governo, poi l’urlo dal palco dell’Ariston con J-Ax: “Giorgia legalizzala”; e ancora l’attacco ad Anna Oxa. Insomma, di certo il rapper non ha avuto problemi nel farsi notare.