Elena Sofia Ricci, dalla parte di Ermal Meta: “Sto con lui, io a 12 anni sono stata abusata da un uomo”

A schierarsi dalla parte di Ermal Meta, recentemente al centro delle polemiche per le sue dichiarazioni in merito allo stupro di Palermo, è stata Elena Sofia Ricci. Attraverso i social, l’attrice ha spezzato una lancia a favore del cantante, rivelando dell’abuso che ha subito a soli 12 anni e del trauma con cui tutt’ora fa i conti.

“Sto con lui, io a 12 anni sono stata abusata da un uomo” – Il tragico episodio avvenuto a Palermo, dove 7 ragazzi sono accusati di aver stuprato una ragazza di 19 anni, ha scatenato l’indignazione pubblica. Sono stati tanti i volti noti che hanno deciso di esprimere la loro opinione, condannando duramente l’atrocità subita dalla 19enne.

A scagliarsi duramente contro i carnefici è stato anche Ermal, che ha così tuonato sui social: “Se mai ci andrete, a ognuno di voi ‘cani’ auguro di finire sotto 100 lupi in modo che capiate che cos’è uno stupro”. Le sue parole, però, sono finite al centro delle polemiche, definite fin troppo dure da una parte degli utenti del web.

Se da una parte c’è chi ha criticato le parole dell’artista, c’è chi lo ha lodato per quanto affermato e per la posizione presa. Diverse donne vittime di genere e di abusi sessuali si sono schierate dalla parte del cantante, tanto da decidere di raccontargli le loro storie. Ermal Meta ha così decise di condividere in un post i diversi messaggi delle sue follower, ricevendo un commento da parte di Elena Sofia Ricci:

“La tua anima bella non può essere fraintesa. A 12 anni tentai di proteggermi con un disegno che avevo fatto, un foglio di carta colorato, dall’abuso di un signore molto grande e molto stimato che conosceva bene la mia famiglia. Ho potuto parlarne solo pochi anni fa. Segni che restano per sempre”.

L’ABUSO SUBITO A 12 ANNI – Non è la prima volta che l’ex volto dei Cesaroni ha parlato del tragico accaduto. La donna ha ammesso che non è stata l’unica vittima di abusi da parte di quest’uomo, tanto che quest’ultimo è stato arrestato grazie alle denunce di altre donne. Inoltre, l’attrice ha spiegato il motivo che l’ha spinta a mantenere questo segreto fino alla morte della madre:

“Non l’ho mai dichiarato prima perché purtroppo è stata mia madre a consegnarmi inconsapevolmente nelle mani del mio carnefice, mandandomi in vacanza con un amico di famiglia”.

Inoltre, l’attrice aveva spiegato di non essere riuscita a superare del tutto il trauma subito. “È come avere un imprinting, che non ti scegli ma ti ritrovi addosso”, aveva dichiarato.