Possibile cambio modulo per il Napoli? Cambia posizione Kvara?

Mister Rudi Garcia sta sperimentando nei vari allenamenti il miglior modulo con cui poter far giocare i suoi calciatori. L’idea del 4-3-3 è quella che resta fissa che ma ci sono anche delle possibili varianti. Il 4-2-3-1 è stato provato nelle amichevoli precampionato, con questa formazione il tecnico francese ha voluto puntare molto su Giacomo Raspadori che nella scorsa stagione non ha avuto lo spazio che meritava.

Per valorizzare ancora di più invece la stella del Napoli Kvicha Kvaratskhelia, Garcia potrebbe passare a giocare con il 4-4-2. In questo modo il georgiano passerebbe a giocare da ala sinistra a punta vicino a Victor Osimhen. Così facendo il numero 77 potrebbe diventare ancora più pericoloso in area di rigore. Del possibile cambio ruolo di Kvara ne ha parlato anche l’edizione quotidiana de La Gazzetta dello Sport:

“E’ per migliorare il rendimento di Kvara e renderlo più efficace sotto porta, Rudi sta pensando a qualche movimento diverso. Di certo non vuole castrare l’inventiva e la fantasia di chi può risolvere con una giocata la partita. Ma al tempo stesso far convergere sempre più i movimenti del georgiano verso la porta avversaria. Per aumentarne efficacia e percentuale di realizzazione, sfruttando fra l’altro il tiro potente del ragazzo dal perimetro, per dirla sempre in termini cestistici.

Nelle idee dell’allenatore c’è anche quella, progressivamente, di avvicinare Kvaravaggio ad Osimhen, per renderli ancora più letali. Garcia ha in testa qualche movimento e schema diverso, che potrebbe far somigliare in certi momenti il modulo più a un 4-4-2.”

Il georgiano è stato sicuramente uno dei migliori calciatori della scorsa stagione di Serie A. Nella sua prima stagione nel campionato italiano ha segnato dodici reti e servito dieci assist ai compagni di squadra. La coppia formatasi con Osimhen è stata davvero devastante ed il mister Garcia vorrà renderla ancor più pericolosa.