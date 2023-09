Esonero Garcia, una decisione sarà presa il 3 ottobre: ADL si aspetta tre vittorie e almeno un pareggio (col Real)

Molte sono le voci che si rincorrono sul web sul futuro di Rudi Garcia. Il presidente del Napoli, infatti, non sarebbe per niente felice del nuovo allenatore e per questo starebbe già pensando ad un cambio tecnico, ma non prima del tre ottobre.

Aurelio De Laurentiis vuole infatti aspettare fino alla gara contro il Real Madrid per prendere una decisione. Prima di quella data Rudi Garcia avrà la possibiltà di convincere la dirigenza a puntare ancora su di lui. Contro Bologna, Udinese, Lecce e Real Madrid, quindi, il mister dovrà fare il possibile per rimettere la squadra a suo agio.

De Laurentiis si aspetta almeno tre vittorie in campionato e almeno un pareggio contro il Real Madrid. L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno svela che il presidente si aspettava altro dal suo allenatore, soprattutto sul modo di giocare: “I lanci lunghi per Osimhen sono diventati un “must” ma non una soluzione. La manovra è solo speculare e attendista. L’errore sta a monte”.

“È stato ingaggiato Garcia che applica il 4-3-3 convinti che si potesse ripetere lo stesso gioco di Spalletti, ma il modo di interpretare lo schema è totalmente differente. La fortunosa vittoria di Braga, seppur preziosa, non ha fatto allontanare le nubi e lo scetticismo. E continua il mistero Kvaratskhelia”.