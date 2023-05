Fabio Fazio, dopo l’addio alla Rai non si collega a Domenica In: “Non può”

Fabio Fazio, il quale ha annunciato il suo addio alla Rai, non si è presentato in collegamento da Mara Venier a Domenica In

In queste ultime ore è arrivata una notizia che ha sorpreso molti telespettatori della Rai. Fabio Fazio ha annunciato l’addio all’emittente televisiva per spostarsi altrove, nello specifico a Warner Bros su Discovery canale NOVE. Tuttavia, il presentatore di Che Tempo Che Fa avrebbe dovuto partecipare in collegamento a Domenica In, ma così non è stato.

Giallo sull’assenza di Fabio Fazio da Mara Venier

Mara Venier ha intervistato Claudio Baglioni e con l’occasione ha menzionato proprio Fazio: “Grazie a Fabio Fazio sei entrato a far parte di un programma che è rimasto nella storia, Anima mia. Mi racconti come sei entrato nel mondo televisivo? Intanto, guardiamo queste immagini. Le ho mandate ieri sera anche a Fabio, oggi dovevamo fare un collegamento ma non può“.

Una frase che di certo non è passata inosservata ai telespettatori della Rai. In molti, infatti, si sono chiesti il motivo di tale assenza e, nel frattempo, Fazio è atteso per le ultime puntate di Che Tempo Che Fa, in compagnia di Luciana Littizzetto.

Si passa a Warner Bros

Il conduttore, tramite anche i suoi profili social, ha ufficializzato il suo passaggio dalla Rai a Warner Bros. Si conclude così la sua lunga permanenza nella TV di Stato durata 40 anni e in molti sui social hanno generato qualche polemica dando la colpa all’attuale governo e definendo Fazio un “personaggio scomodo”.

Intanto, il conduttore assieme alla Littizzetto si prepara a passare su Discovery canale NOVE con un accordo quadriennale. Ad ufficializzarlo, oltre al conduttore stesso, è una nota della società che annuncia che Fabio Fazio sarà protagonista sul canale NOVE già dal prossimo autunno.

Si legge: “Saranno annunciati i progetti che lo vedranno coinvolto e il ruolo che avrà, grazie al suo talento e alla sua esperienza, nello sviluppo in Italia del gruppo Warner Bros. Discovery, uno dei principali operatori media a livello mondiale”.