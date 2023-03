Colpo di scena nella fiction di Rai 2, con la comparsa di Chiara Ferragni e Fedez in Mare Fuori. La influencer ha commentato la cosa sui social

Anche Fedez e Chiara Ferragni sarebbero in Mare Fuori 3. Un colpo di scena non da poco per la fiction evento di quest’anno, amata dal pubblico dei giovanissimi. Non solo i più giovani, però, perché a quanto pare anche la coppia più gossippata del web italiano sarebbe appassionata dalla storia dei ragazzini rinchiusi nel carcere giovanile di Nisida (Napoli).

A dare prove è una storia su Instagram di Chiara Ferragni, che ha pubblicato sul proprio profilo. L’imprenditrice, infatti, ha voluto riprendere un momento chiave della serie tv, in cui una delle protagoniste, Viola, cita i Ferragnez. L’attrice che interpreta la ragazza è Serena De Ferrari e nella fiction ha voluto paragonare Cardiotrap e Gemma a Chiara Ferragni e Fedez.

“Muoio”, il commento dell Ferragni

Un momento decisamente di quelli rilevanti, con Chiara Ferragni che ha commentato con un “Muoio” unito a delle emoticon che ridono mentre si intravede sullo schermo del televisore la fiction. Questo può definirsi un momento di relax e senza effettivi pensieri, dopo le tante settimane durissime per lei e suo marito.

Infatti, tanti giornali parlano da settimane come la coppia di Chiara Ferragni e Fedez possa essere in crisi, specialmente dopo quello che la influencer ha ritenuto come un eccesso di protagonismo da parte di suo marito a Sanremo. Il bacio a Rosa Chemical, poi, avrebbe scatenato l’ira più totale. A Chiara non sarebbe andato giù il tutto, tanto che si sarebbe innescato un inasprirsi ancora più accentuato della crisi coniugale dei due, che per molti sarebbe in corso già da tempo.