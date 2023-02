Ferragnez, crisi o messa in scena? Continuano le indiscrezioni

Tra i Ferragnez c'è davvero una crisi in atto o è solo un'operazione di marketing per il lancio della serie?

Crisi nera per Chiara Ferragni e Fedez, chiamati dai loro fan Ferragnez, a seguito di quanto accaduto a Sanremo. Lei è attiva sui social ma non mostra mai il marito, lui è completamente sparito: i follower si chiedono dunque cosa accadrà ad una delle coppie più amate del web. Vera crisi oppure messa in scena?

Crisi o messa in scena?

Dopo le continue provocazioni di Fedez sul palco di Sanremo, il silenzio. Chiara Ferragni è stata ripresa nell’intento di fargli una ramanzina durante la pubblicità e poi il nulla. Lui è sparito dai social, lei continua a pubblicare contenuti con i figli, con i parenti, i suoceri, gli amici ma non Fedez. Di Fedez non c’è traccia.

In un recente articolo vi avevamo parlato di una paparazza di Whoopsee che li ha beccati a Milano mentre entravano nel portone di un palazzo. Per molti utenti questa è stata la conferma del teatrino messo su per pubblicizzare la serie. Tuttavia, stando a quanto riportato da Amedeo Venza, in quel palazzo ci sarebbe lo studio di un legale: il matrimonio è arrivato al capolinea?

Non è tutto, perché Guia Soncini su Linkiesta ha dichiarato che la coppia avrebbe interrotto le riprese della docu-serie. I due avrebbero chiesto almeno una settimana di pausa, forse per affrontare queste giornate un po’ delicate. I due, infine, non si sono mostrati insieme nemmeno nella giornata di San Valentino, il dubbio resta.

Le parole profetiche da Cattelan

Un paio di settimane fa, quando il rapper fu invitato da Alessandro Cattelan nel suo programma, si lasciò sfuggire delle dichiarazioni che ad oggi hanno molto senso: “A volte io e mia moglie non postiamo e la gente pensa che è perché abbiamo litigato, e abbiamo in effetti litigato”. Quindi, la crisi c’è ed è più nera che mai.