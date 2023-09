Francesca Fagnani, spiazzante commento di una sua ospite: “Ecco cosa ha avuto il coraggio di dirmi…”

In occasione del suo ritorno in prima serata con “Belve”, Francesca Fagnani ha deciso di rilasciare un’intervista a La Repubblica. Oltre a raccontarsi, la conduttrice ha voluto qualche aneddoto avvenuto in studio. In particolare, la Fagnani ha rivelato cosa una sua ospite ha avuto il coraggio di dirle.

“Ecco cosa ha avuto il coraggio di dirmi…” – Non solo la Fagnani è riuscita a conquistare un alto numero di ascolti, ma anche sul web è divenuta virale. Sui social, infatti, stralci delle sue interviste sono diventati dei meme che hanno fatto diventare Francesca un’icona.

Parte del suo successo la donna lo deve anche alla sua schiettezza nel fare le domande agli ospiti. Riguardo a questa sua caratteristica, Francesca ha rivelato quello che è accaduto con una sua ospite: “Laura Ravetto mi ha detto: ‘Ma l’hanno mai brevettato questo sorrisetto da stronza?’. Mi ha divertito molto”.

Ma quando tornerà la Fagnani in onda? La nuova edizione di Belve andrà in onda il 26 settembre, con una prima puntata che sta incuriosendo il pubblico. Ad essere intervistati da Francesca, infatti, saranno Stefano De Martino, Fabrizio Corona e Arisa.

Questi tre personaggi sono spesso finiti al centro dell’attenzione, facendo discutere per la loro vita sentimentale e non. Come è già accaduto nelle precedenti edizioni, nel programma di Francesca Fagnani gli ospiti nel raccontare la loro vita privata, si sono lasciati andare nel rivelare le loro debolezze e, delle volte, anche dipendenze.